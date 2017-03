Nécrologie : Albert Bourlon - Une légende berrichonne s’est éteinte mercredi après-midi, à l’âge de quatre-vingt-seize ans+++ (Mémoire du Cyclisme - Nadine MARECHAL - Jacky BAVOUSET)

Albert Bourlon s’est éteint mercredi après-midi, à l’âge de quatre-vingt-seize ans

Albert connut sa plus belle saison en 1947. - Nadine MARECHAL

1947. Vainqueur de la 14 e étape du Tour de France, de Paris-Bourges et de deux étapes du Tour de l'Ouest, 2 e du GP Ouest France, 3 e du Circuit des Six Provinces et 21 e du Tour de France.

Danièle Dubois, du bar des sports à Saint-Amand, se souvient, elle aussi : « Mon père et Albert étaient copains quand ils étaient jeunes. Et quand mon père est parti dans le Gard, il a fait venir Albert pour y disputer une course. Il n'a rien fait car il avait trop mangé. C'était un bon vivant, Albert. Quand j'ai acheté à Saint-Amand, mon père revenait régulièrement et tous les deux, avec leurs épouses, se retrouvaient autour d'un bon repas. Albert était honnête, agréable à vivre et passionné de tous les sports… »

Son décès mercredi, a plongé ses amis dans la plus grande tristesse. C'est Jean Maillet, ancien président de l'Union cycliste du Berry et de Paris-Bourges qui a annoncé la nouvelle.

Le natif de Sancergues participe aux grèves de 1936. Il décroche un contrat de cycliste professionnel de 1936 à 1939. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, Albert Bourlon est rappelé sous l'uniforme et est fait prisonnier par l'armée allemande. Il tente à trois reprises de s'évader avant de réussir à prendre la fuite vers la Roumanie. Là-bas, il dispute quelques courses et ajoute son nom au palmarès de la reine des classiques roumaines : Bucarest-Ploesti-Bucarest.

En juin 2003, on fêtait, à la NR, les 100 ans du Tour de France. Un vieux monsieur allait recevoir la médaille de la jeunesse et des sports. Et il en épatait plus d'un Albert Bourlon, le Berrichon fier d'habiter avenue Jean-Jaurès, à Bourges. « Un grand monsieur que Jean Jaurès », confiait-il, fièrement, aux journalistes d'une chaîne de télévision allemande, car toute sa vie, Albert Bourlon aura été un militant communiste.

Outre son engagement politique, c'est sa victoire dans l'étape Carcassonne-Luchon, le 11 juillet 1947, qui a forgé sa légende. Et pour cause, au sein de l'équipe du Centre-Ouest, profitant d'une prime proche du départ à Espéraza, « Bébert » Bourlon allait accomplir 253 km en solo. Personne n'a fait mieux et le record est quasi imbattable puisque désormais… les étapes sont plus courtes.

En 1947, son exploit fut quelque peu éclipsé par la victoire d'un teigneux, le Breton Jean Robic. Albert Bourlon terminait 21e. Auparavant, il s'était classé 35e en 1938, avant que la Seconde Guerre mondiale ne l'envoie pour plusieurs années à l'Est... Il s'évadera pour gagner la Roumanie et enlever la grande classique, Bucarest-Ploesti-Bucarest : le camarade Albert avait le goût de l'évasion solitaire ! Toujours en 1947, il remporta Paris-Bourges mais aussi le circuit de la Vienne, deux étapes du Tour de l'Ouest terminant 2e de Paris-Commercy. Au fait, à quoi carburait-il ? « Deux bidons de thé et trois fioles d'eau sucrée avec du rhum ! »

Albert Bourlon est né en Cher Nord, à Sancergues. Il avait décroché son certif' en terminant premier du canton. Son écriture était impeccable. Malade depuis plusieurs semaines, il s'est éteint, doucement, à l'âge de 96 ans. La fin d'une très longue échappée, pour celui qui était devenu en janvier dernier, le doyen des coureurs ayant effectué le Tour de France. La piste du vélodrome de Bourges portera son nom.