L'ESTIVALE BRETONNE 2017 du vendredi 4 au Lundi 7 août : L’Estivale Bretonne, bâtie à petits pas ...L’Estivale Bretonne, bâtie à petits pas sur les traces de « la Mi-Août en Bretagne », disparue en 2012, devrait se retrouver dans une configuration similaire en 2017, en passant à quatre journées de course au lieu de deux

L’ESTIVALE BRETONNE



Patrick Jégou responsable sportif

14 Rue de Belevue

22340 TREBRIVAN



02.96.36.64.84 / portable 06.76.12.23.68



patrick.patricia.jegou@gmail.com

INVITATION

Bonjour à tous,

L’Estivale Bretonne, bâtie à petits pas sur les traces de « la Mi-Août en Bretagne », disparue en 2012, devrait se retrouver dans une configuration similaire en 2017, en passant à quatre journées de course au lieu de deux. Elle reste classée en fédérale par équipes 2.12.1



Voici le programme :



Vendredi 4 août. Etape 1. Plévin-Paule-Plévin (Rouleurs). 134,5 km

Samedi 5 août. Etape 2 . Scrignac-Poullaouën (Puncheurs mais les 40 premiers kilomètres redessinés et plus roulants). 130 km

Dimanche 6 août. Etape 3 . Le Ponthou. (Grimpeurs). 120 km

Lundi 7 août. Etape 4 Loudéac-Loudéac (Rouleurs). 130 km



Un classement général au temps sera établi sur les 4 étapes et 5 maillots seront attribués :

Jaune (leader), Blanc (Espoir), Pois (Grimpeur), Vert (Sprints), Gwenn Ha Du (Meilleur Breton).



Hébergement et restauration au Lycée Diwan à Carhaix plébiscité par les coureurs et leur encadrement et le jury des arbitres pour les très bonnes conditions d’accueil en 2015 (Coupe de France) et 2016 (Estivale). Accueil à partir du jeudi 3 août à 16 h jusqu’au lundi 7 à midi.



Plateau. 22 équipes de DN (au lieu de 18) : 5 bretonnes ; 14 autres équipes françaises, 3 équipes étrangères.



Les équipes participant le week-end précédent au KBE ont la possibilité de rester au Lycée le lundi soir, le mardi soir et le mercredi soir (avec ou sans petit déjeuner) à condition de nous en faire la demande suffisamment tôt pour que nous puissions réserver les chambres. Je vous donnerai les modalités si vous êtes intéressés.



Les dossiers d’inscription sont à votre disposition dès à présent. (220 places à réserver à l’hébergement avec les arbitres et les motards). Les engagements seront clos le 31 décembre.



Sportivement

Patrick Jégou