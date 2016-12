A vos agendas: La 9ème édition des 24 Heures Vélo Shimano aura lieu les 26 et 27 août 2017. Les organisateurs (CGO) viennent d’en avoir la confirmation auprès de la direction de l’Automobile Club de l’Ouest.

Originaires des quatre coins de France et d’une quinzaine de pays étrangers, près de 5 000 coureurs et accompagnants sont attendus pour participer à cette cyclosportive atypique, et ainsi parcourir le plus grand nombre de tours en 24 heures dans la joie et la bonne humeur. En relais par équipe de 2, 4, 6 ou 8 coureurs et même en solo, l’épreuve est accessible à tous selon la catégorie choisie. Pour celles et ceux qui souhaitent découvrir l’atmosphère si particulière d’une épreuve d’endurance sur le circuit du Mans, les inscriptions ouvriront le 22 Novembre 2016 sur www.24heuresvelo.fr





Informations pratiques :

Dates : 26 et 27 Août 2017

Lieu : Circuit Bugatti, Le Mans, 72000

Contact : course@24heuresvelo.fr , 02.43.21.13.24