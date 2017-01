Deux nouveaux Français pros au Team Novo Nordisk

Team Novo Nordisk. Deux nouveaux Français intégreront le Team Novo Nordisk en continentale pro la saison prochaine. Quentin Valognes, stagiaire dans l'équipe cet été, s'installe pour de bon dans l'équipe première, uniquement composée de coureurs diabétiques. Le Normand faisait partie de l'équipe-réserve de la formation américaine comme cinq des six autres recrues avec Fabio Calabria, Reid McClure, Umberto Poli et Rik van Ijzendoorn. L'autre Français, Romain Gioux, possède un parcours plus atypique. Le coureur de 30 ans avait réalisé l'ensemble de sa carrière dans des équipes de Division Nationale. Il s'est notamment classé 3ème du GP des Fontaines sous les couleurs du VS Chartrain cette saison. Quentin Valognes et Romain Gioux rejoignent Mehdi Benhamouda, Corentin Cherhal et Charles Planet dans la formation américaine.