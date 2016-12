Ferdi Kübler, le plus ancien vainqueur du Tour de France, est mort - Cyclisme

Le Suisse Ferdi Kübler est décédé ce jeudi, à l'âge de 97 ans. Il était le plus ancien vainqueur du Tour de France, une course qu'il a remportée en 1950. Plus qu'un champion, c'est un témo...

http://www.francetvsport.fr/cyclisme/ferdi-kubler-le-plus-ancien-vainqueur-du-tour-de-france-est-mort-372671