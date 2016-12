Amicale Cycliste Sancoins - Les coureurs du Club vont être dotés de nouvelles tenues, à partir du début de l'année, et cela pour 4 ans. - (Michel NOEL - Amicale Cycliste Sancoins)

Les coureurs du Club vont être dotés de nouvelles tenues, à partir du début de l'année, et cela pour 4 ans. De nouveaux sponsors, un nouveau look, voilà de quoi commencer du mieux possible la nouvelle année. Voici en avant première la maquette de ces nouveaux maillot. Remercions Intermarché, Pro&cie, Label Optic

EURL Didier Jobineau tous de Sancoins, le Traiteur Ferrier de Lurcy Lévis, et ON OFF PC pour les cuissards.