Christophe Chicaud vient de nous quitter - C’est avec une très grande tristesse que nous venons d’apprendre le décès accidentel de Christophe CHICAUD - (Philippe ROULET - US Argenton Cyclisme + DREUX CC)

Chistophe CHICAUD

C’est avec une très grande tristesse que nous venons d’apprendre le décès accidentel de Christophe CHICAUD. Christophe était quelqu’un d'attachant, volontaire et très bon coureur. Il a flirté avec la victoire au général du 19ème Triangle sud Berry en 2015 ou il finit 2ème sous les couleurs du VT Tranzault. Il a gagné la 1ère étape à Celon et s'était adjugé le classement général dans la catégorie pass'cyclisme. Il était un habitué des cyclo-cross et remporta le titre Régional 2015/2016 en Masters à Lèves (28) le 06 décembre 2015. Tout le club de l’US Argentonnaise s'associe à la douleur de ses parents, ses frères, sa famille et ses proches, et leur adressons nos plus sincères condoléances

Bonjour Roland, oui c'est terrible, je l'ai appris en revenant de la région Parisienne, c'est mon fils Jérémy qui conduisait. Mon téléphone était branché sur les hauts parleurs de la voiture et avons été tous les 2 très choqués sur le coup en écoutant mon interlocuteur qui m'annonçait cette triste nouvelle. Pour t'annoncer que les funérailles de Christophe seront lundi 2 janvier 2017 à 14h30 en l'église de Crevant dans l'Indre. Je te souhaite tous mes voeux pour 2017 et que cette nouvelle année soit bien meilleure que 2016. amitiés sportives, Philippe

Nous sommes très tristes d'apprendre que la famille du cyclisme et du VTTranzault vient de perdre un des siens.... Publié par V.T.Tranzault sur jeudi 29 décembre 2016