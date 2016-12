Christophe Chicaud vient de nous quitter - C’est avec une très grande tristesse que nous venons d’apprendre le décès accidentel de Christophe CHICAUD - (Philippe ROULET - US Argenton Cyclisme)

Chistophe CHICAUD

C’est avec une très grande tristesse que nous venons d’apprendre le décès accidentel de Christophe CHICAUD. Christophe était quelqu’un d'attachant, volontaire et très bon coureur. Il a flirté avec la victoire au général du 19ème Triangle sud Berry en 2015 ou il finit 2ème sous les couleurs du VT Tranzault. Il a gagné la 1ère étape à Celon et s'était adjugé le classement général dans la catégorie pass'cyclisme. Il était un habitué des cyclo-cross et remporta le titre Régional 2015/2016 en Masters à Lèves (28) le 06 décembre 2015. Tout le club de l’US Argentonnaise s'associe à la douleur de ses parents, ses frères, sa famille et ses proches, et leur adressons nos plus sincères condoléances