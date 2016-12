Cyclo-cross - Deux Nivernais (Benjamin Pascual, licencié au SCO Dijon et Lyse Girault, désormais licenciée au CG Orléans Loiret) au départ des championnats de france en janvier - La Bretagne et Lanarvily accueilleront, samedi et dimanche 8 janvier, les championnats de France de cyclo-cross. - (Pierre DESTRADE - Le Journal du Centre)

Lyse GIRAULT - Laurine Philippe - Cyclo cross de St Solange (18) - 27 novembre 2016

La Bretagne et Lanarvily accueilleront, samedi et dimanche 8 janvier, les championnats de France de cyclo-cross.



Pour l’instant, deux coureurs nivernais figurent parmi les partants. Dans la course élite, Benjamin Pascual, licencié au SCO Dijon, peut viser une place dans les vingt premiers. De son côté, la Cosnoise Lyse Girault, désormais licenciée au CG Orléans Loiret, pourrait monter sur le podium dans le meilleur des cas.



Si sa participation n’est pas encore officielle, Miguel Martinez (Montrichard), qui vient de remporter le cyclo-cross national de Montbron-Eymouthiers, devant John Gadret et Lilian Calmejane, peut aussi se montrer ambitieux.

