Êtes-vous prêts à continuer l'aventure ? Anjou Vélo Vintage aura lieu les 24 et 25 juin 2017 à Saumur pour la 7ème édition ! Notez bien la date, invitez, partagez en illimité ! - (Anjou Vélo Vintage)

Êtes-vous prêts à continuer l’aventure ? Retenez bien, les 24 et 25 juin 2017, Anjou Vélo Vintage revient ! Chers amoureux de la bicyclette, Anjou Vélo Vintage célèbrera sa 7ème édition les 24 et 25 juinprochains. Le temps d’un week-end, Saumur va retrouver un brin nostalgique, l’air d’une autre époque. En tant que premier événement vélo rétro français, Anjou Vélo Vintage est devenu aujourd'hui une référence à l'échelle nationale et même au-delà de nos frontières, avec plus de 20 nationalités différentes. 4 300 participants aux randonnées et 30 000 visiteurs sur le village en 2016. La manifestation attire d'année en année toujours plus de public et tout ça n'est possible qu'avec vous.

Pour cette 7ème édition, nous vous réservons de belles surprises, encore plus décalées et toujours plus vintage ! - Des parcours inédits vous seront proposés le samedi, en plus du dimanche pour vous permettre de profiter davantage du week-end. - De nouveaux exposants feront leur apparition sur le village, pour vous présenter les dernières tendances vintage.

- Une soirée guinguette et de nombreuses animations dans toute la ville de Saumur. Au programme de cette fête conviviale, jazz, swing, produits du terroir et fines bulles !

- Des initiations et des démonstrations de danses swing.





Pour information, la date d’ouverture des inscriptions ainsi que les parcours vous seront dévoilés très prochainement. Nous savons qu’il vous tarde déjà de vous inscrire pour rejoindre la belle famille d’Anjou Vélo Vintage 2017. Encore un peu de patience... en attendant et si le cœur vous en dit, sortez vos vélos, vos robes et vos bretelles et prévenez vos amis !

Au plaisir de vous retrouver toujours plus branché !

contact@anjou-velo-vintage.com 02 41 38 60 00 Plus d’informations sur : www.anjou-velo-vintage.com