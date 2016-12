Interview de Guillaume de la Hosseraye

"Il faut créer des endroits ou l'on vit et c'est notre ambition chez Kilomètre 0. Si on aligne simplement les vélos pour les vendre, on aura perdu la bataille face à Internet."

http://www.velo101.com/cyclosport/article/interview-de-guillaume-de-la-hosseraye--16016