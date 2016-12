Le Mans - finale du challenge régional de cyclo-cross - samedi 17 décembre - victoire de Clément Normand (EVAD) chez les seniors-espoirs et de Killian Loison (BS) chez les minimes

Le Mans Sarthe Vélo organisait ce samedi au Mans sur le site de l'Arche de la Nature la finale du challenge régional de cyclo-cross.

Chez les seniors-espoirs, le champion régional Clément Normand (EV Angers Doutre) l'emporte devant Kévin Groussard (UC Cholet 49) et le champion de la Mayenne, l'espoir Mathieu Taburet (CA Evron). L'Angevin remporte également le challenge régional chez les seniors.

Chez les dames, doublé de l'UC Sud 53 avec la victoire de Coralie Houdin devant la cadette Amandine Fouquenet. Marion Herbreteau (POC Côte de Lumière) complète le podium.

Chez les juniors, Thomas Champion (VS Valletais) l'emporte et devance Dimitri Billet (VC Challandais) et Victor Billouin (Laval Cyclisme 53).

Chez les cadets, 4ème victoire en 4 manches pour le champion régional Damien Bodard (Saint-Jean-de-Monts Vendée Cyclisme) qui remporte donc également le challenge régional.

Chez les minimes, victoire du champion de la Sarthe Killian Loison (Brette Sportif) devant Tristan Verrier (CA Evron) et Hans Rullier (Pôle Cyclisme Saumurois).

Chez les les minimes dames, Bénédicte Ollier (Brûlon Loisirs VTT Nature) l'emporte et devance Priscilla Bonneau (EC Château d'Olonne) et Manon Ribeau (CC Castelbriantais).

