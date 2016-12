PALMARES DES GIRONDINS - EN 2016 NOS​ GIRONDINS L'ONT FAIT - Sur les routes comme sur les pistes de France et de plusieurs pays du monde, Les coureurs des Girondins de Bordeaux - garçons et filles - ont fait briller  ​nos​ couleurs - (Alain CELERIER)

EN 2016 NOS​GIRONDINS L'ONT FAIT Sur les routes comme sur les pistes de France et de plusieurs pays du monde, Les coureurs des Girondins de Bordeaux - garçons et filles - ont fait briller ​nos​ couleurs Les vainqueurs s'appellent Pascale JEULAND-TRANCHANT, Claire-Lise COMPARAT, ​Aurore VERHOEVEN, Pauline VERHOEVEN, ​ Mickaël LARPE, Clément BAZIN, Sébastien LARPE, Jérémie CAMPANER, Jayson VALADE, Thomas CHASSAGNE et Quentin LAFARGUE. ​Les Girondins de Bordeaux sont montés 72 fois sur le podium, avec 39 victoires sur la route et 14 sur la piste (en 1ère catégorie et Élites), en France, en Espagne, en Hollande, en Ecosse, au Portugal et en Angleterre : 05/06 - Villamblard (Dordogne) - Mickaël LARPE est Champion d'Aquitaine Élites sur route . 30/09 - Bordeaux - Pascale JEULAND-TRANCHANT est Championne de France Élites de l'Omnium. 01/10 - Bordeaux - Pascale JEULAND-TRANCHANT est Championne de France de Poursuite par Équipes Élites. 01/10 - Bordeaux - Quentin LAFARGUE devient Champion de France de Vitesse Élites. 01/10 - Bordeaux - Quentin LAFARGUE est Champion de France du KM Élites. 05/11 - ​Glasgow (Écosse), en Coupe du Monde 1ère manche, Quentin Lafargue termine 2ème de la Vitesse par Équipes, avec la France. ​12/11 -​ Apeldoor​n (Hollande) en Coupe du Monde 2ème manche, Quentin LAFARGUE et l'Équipe de France sont Médaille d'Argent de la Vitesse par Équipes. 25/11 - MANCHESTER (Angleterre) - Quentin LAFARGUE remporte l'Omnium des sprinters de la "Révolution Champion's League". ​​Pour couronner la saison, ​ Quentin LAFARGUE, à la tête de l'Équipe de France, ​a été sacré​ Champion d'Europe É​lites ​du km. ​ - c'était le 19 octobre sur le Vélodrome National de St Quentin en Yvelines. Félicitations à tous ces coureurs qui ont si bien représenté leur pays, leur région, leur club et leurs partenaires. ​(En image, un des plus célèbre bouquet qui soit, cette "gerbe de Matisse", aujourd'hui pour nos coureurs ...) Girondins de Bordeaux Cyclisme

