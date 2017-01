Bardet, Alaphilippe, Froome, Quintana… Les enjeux de la saison - La saison cycliste vient tout juste de démarrer, en Australie. En Europe, les hostilités seront lancées dans les prochains jours, avec le Grand Prix de la Marseillaise (29 janvier prochain). L’occasion de passer en revue les enjeux de cette année, côté international, et français. - ( Mathilde L'Azou - France TV Sport)

Tour Down Under - 1re étape: Caleb Ewan vainqueur au sprint sous la canicule - Cyclisme

L'Australien Caleb Ewan (Orica) s'est imposé mardi au sprint dans la première étape du Tour cycliste Down Under, courue entre Unley et Lyndoch et qui a été raccourcie en raison des fortes chal...

http://www.francetvsport.fr/cyclisme/tour-down-under-1re-etape-caleb-ewan-vainqueur-au-sprint-sous-la-canicule-375593