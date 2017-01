BRETTE SPORTIF vous souhaite une très bonne année 2017 - Les voeux du président pour la nouvelle année Brette Sportif - (Laurent DROUAULT - Président de Brette Sportif)

Cette année encore, nous avons eu la satisfaction de voir le nombre de nos adhérents augmenter, et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour souhaiter tout particulièrement la bienvenue aux nouveaux et les remercier du choix qu'ils ont fait d'adhérer à Brette Sportif. Ceci est le signe, si c'était nécessaire, que nous sommes un club où il fait bon vivre et où l'esprit de camaraderie et d'émulation entre les différentes générations de cyclistes est une chose importante.