Cyclo-cross. Le dimanche 5 janvier, le cyclo-cross du Coudray, théâtre du Challenge 28, a donné lieu à une belle bagarre entre Stéphane et Laurent… Coudray. Alors que Sébastien Hatton (Big-Mat Auber) avait pris les commandes, le Lucéen chuta et abandonna le pouvoir à Stéphane (VS Fertois) qui, à son tour, glissa et laissa la victoire à son frère, Laurent (ESC Champagné) qui fit coup double, en remportant le challenge.