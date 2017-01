Caroline Mani puissance 4

Caroline Mani remporte son quatrième maillot de championne de France, au terme d'une course dominée largement. Les jeunes Juliette Labous et Hélène Clauzel prennent l'argent et le bronze.

