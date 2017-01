Les sélectionnés pour Lanarvily 12/12/2016 ● 15:00 Auteur d'une magnifique Coupe de France, Léa Demiautte et Noemie Noel sont qualifiées pour les championnats de France Cadettes !! Tout comme Louka Pagnier, Ronan Auffret, Florian Richard Andrade et Maxime Garin chez les cadets !! En Juniors, le trio Xavier Macé, Erwann Kerraud et Antonin Clay sera du déplacement en terre bretonne !! 2ème et 3ème du général chez les espoirs, Lucas Dubau et Joshua Dubau sont séléctionnés. Ils seront épaulé par Tanguy Turgis,15ème et Henry Jumeaux 32ème !! Chez les Dames Juniors, Leah Ribeiro, 5ème, sera accompagnée par Claire Menard 8ème !! Au pied du podium, Fanny Stumpf tentera d'aller décrocher le maillot tricolore. Gwendoline Alvès, Lisa Huber et Gwennig Le Dentec sont séléctionnées !! En Elites, Flavien Dassonville, Morgan Chedhomme, Alexandre Billon et Maximilien Andreo iront à Lanarvily le 7 et 8 janvier prochain.