Les coureurs cyclistes sénonais sont prêts pour le début de la saison. © PIFFAULT Daniel

C'est une reprise en douceur qui s'est effectuée samedi après midi pour les coureurs du Vélo-club du Sénonais.

Le départ de Nicolas Toulouse à l'intersaison a confirmé l'excellent travail de formation effectué au club. Le cycliste a ainsi franchi toutes les étapes, de l'école de cyclisme à la première catégorie.

Les minimes seront au nombre de quatre, dont Nicolas Frabot, qui représente l'avenir du club, tout comme Romain Perrot et Valentin Lafon qui passe junior cette année.

L'équipe régionale constituée de cinq éléments sera complétée par deux juniors qui évoluaient chez les cadets l'année dernière.

« Coté VTT, nous avons un bon réservoir de minimes et de cadets dont certains se sont illustrés sur les cyclo-cross, à côté des routiers. Ils devraient être performants en trial et XC », assure Bruno Soret.