Cours-les-Barres : Romain Gioux est passé professionnel - Romain Gioux, le coureur diabétique de Cours-les-Barres, a signé un contrat professionnel au sein de l’équipe américaine Novo Nordisk. - (Nadine MARECHAL)

Romain Gioux habitait à Cours-les-Barres depuis 1992 jusqu'à ce qu'il quitte le nid familial pour raisons professionnelles. Il vit aujourd'hui à Mirefleurs, près de Clermont-Ferrand, avec sa compagne Charlotte Bravard, cycliste professionnel chez Futuroscope, et il se consacre dorénavant à sa nouvelle carrière, celle de coureur cycliste professionnel au sein de l'équipe continentale pro américaine Novo Nordisk.

Diabète décelé en 2002

Cette équipe a pour particularité de ne compter que des coureurs diabétiques. « J'étais cadet quand mon diabète a été décelé, en 2002, souligne Romain Gioux qui a débuté le cyclisme à 8 ans au CC Varennes-Vauzelles avant d'être promu en première catégorie dès sa première année espoir et de porter les couleurs de l'EC Montmarault-Montluçon, du CG Orléans, de l'UC Orléans, du CRC Limousin, de Creuse Oxygène et du VS Chartres, où il est toujours licencié. J'étais pris de crampes au terme de trente kilomètres et la prise de sang qui a suivi a démontré un taux de sucre très élevé dans le sang. Je suis diabétique de type 1, insulino-dépendant et je dois gérer mon taux de sucre à longueur de journée en m'injectant de l'insuline quatre fois par jour. »

C'est cet été que les dirigeants de Novo Nordisk l'ont contacté et invité à participer à une course pro par étapes : l'East Bohemia. « J'y ai bien marché et j'ai signé mon contrat pro. »

À trente ans, Romain Gioux réalise un rêve et il lui paraît important de « montrer que tout est possible et qu'être diabétique et sportif de haut niveau n'est pas incompatible. Il faut simplement croire en ses rêves… »

Il a vécu une première expérience à l'occasion d'un premier camp d'entraînement début décembre en République dominicaine. « Nous avons contribué à la construction d'une maison pour une famille défavorisée dont un des membres est atteint de diabète, raconte-t-il. Toutes ces personnes qui vivent avec presque rien m'ont donné une belle leçon de vie. »

Ont suivi à Atlanta, le siège de l'équipe, la remise du vélo et des équipements et des entraînements avec ses coéquipiers.

Après un stage de dix jours mi-janvier à Alicante, Romain Gioux débutera la saison sur le challenge de Majorque et enchaînera avec le Trofeo Laigueglia, le Tour du Costa Rica, la route Adélie de Vitré, la Roue tourangelle, le Circuit de la Sarthe…

Nadine Maréchal