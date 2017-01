Cyclisme : Première rencontre avant la course, du 19 au 21 mai 2017 - Le premier Tour de la Vallée Montluçonnaise n’aura lieu qu’en mai, les 19, 20 et 21. Mais dans le monde du sport, c’est demain.+ Cyclo cross : A Lanarvily, en Bretagne, hier - (MG Vélo - Marc GUILLAUMIN - Seher Turkmen - La Montagne + Florian Salesse + Xavier Georges - Sophie TOURRET)

Le premier Tour de la Vallée Montluçonnaise n’aura lieu qu’en mai, les 19, 20 et 21. Mais dans le monde du sport, c’est demain.

Quatre mois que le comité d'organisation du Tour de la Vallée Montluçonnaise, dirigé par Bernard Sistou, Florian et Franck Vachon, travaille sur la course cycliste sur route (*). Et il a réuni, samedi, à l'espace Boris-Vian, une trentaine de bénévoles, sur la centaine qui s'est manifestée.

Objectif : « Que tous se connaissent et qu'ils connaissent leur responsable de secteur », explique Bernard Sistou.

Plusieurs commissions ont été formées, allant de l'hébergement-restauration au parcours, la sécurité, le protocole, les festivités ou les véhicules.

De gros moyens sont nécessaires en effet nécessaires pour encadrer les coureurs. « On est sur un niveau meilleur amateur. On espère que les meilleurs Français de la région seront là. Voire de la Bretagne et du Centre », détaille Florian Vachon.

L'idée est, de toute façon, de monter en puissance, l'année suivante, pour cette course qui célèbre les nouvelles frontières de l'agglomération.

Montluçon Communauté compte depuis le 1 er janvier dix villes et villages supplémentaires, celles de l'ancienne communauté de communes du Pays de Marcillat-en-Combraille.

« Nous allons passer dans les vingt-deux communes de la nouvelle agglo, sauf Saint-Victor et Désertines, par respect. Il y a déjà la Jean-Patrick », précise Florian Vachon.

(*) Sous l'égide du Vélo Sport Montluçonnais.

Seher Turkmen