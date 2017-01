CYCLO-CROSS - Amélie Vazeille et Lyse Girault meilleures perfs régionales - ;Amélie Vazeille (AL La Chapelle) a pris la 6 e place (troisième cadette première année). et La junior sancerroise et pensionnaire du pôle cycliste de Saint-Amand, Lyse Girault (CG Orléans), s'est elle aussi classée 6 e (4 e junior première année - (Nadine MARECHAL)

Lanarvily (Finistère), les féminines du Cher ont réalisé les meilleures performances régionales des France de cyclo-cross.

Amélie Vazeille (AL La Chapelle) a pris la 6 e place (troisième cadette première année). Une place identique à celle de la Coupe de France. « Elle était un peu déçue par sa place et c'est normal, convenait Nicolas Dubois, le conseiller technique et sportif régional. Elle a pris un bon départ mais après sept-huit minutes de course, elle a de nouveau été prise de maux de ventre et a rétrogradé avant de revenir en force et de faire un superbe final. »

La junior sancerroise et pensionnaire du pôle cycliste de Saint-Amand, Lyse Girault (CG Orléans), s'est elle aussi classée 6 e (4 e junior première année). « Elle a fait un super bon départ et est restée un moment avec les trois de tête. Elle a ensuite décroché car elle emmène un trop gros braquet dans les parties difficiles. »

La plus grosse déception est venue du cadet première année Aurélien Jamot (UC Mehun), 60 e. « Je pensais qu'il aurait été plus opérationnel mais il n'a jamais été dedans. »

Quant au junior Florian Vazeille (ALLC), il a pris la 54 e place. « Il était à son niveau », concluait le technicien.