Cyclo-cross - Championnat de France espoirs samedi après-midi à Lanarvily (Finistère) - Quentin Navarro disputera samedi (à 15 h 15) le championnat national espoirs de cyclo-cross. Avec envie. Il sera le seul licencié icaunais parmi les 51 engagés. - (Patrick Bonnot)

Quentin dans la roue de Francis Mourey aux régionaux de cyclo-cross de Vesoul où il finira 2 . Une belle expérience. © PHOTO PhILIPPE GERBAULT

Quentin Navarro disputera samedi (à 15 h 15) le championnat national espoirs de cyclo-cross. Avec envie. Il sera le seul licencié icaunais parmi les 51 engagés.

Le néo-Toucycois, arrivé à l'automne au sein du club poyaudin de DN2, est un grand spécialiste du cyclo-cross depuis son plus jeune âge. Cette saison, il n'est pas en reste avec huit victoires scratch et même le titre de champion de Bourgogne-Franche-Comté espoirs : il avait fini 2 e toutes catégories, derrière Francis Mourey (neuf titres de champion de France).

« J'ai mené la course devant Mourey »

En fin de semaine à Lanarvily, Quentin Navarro ne pourra rivaliser avec Mourey qui, lui, sera en course dans la catégorie Élite dimanche. Mais le Toucycois ne s'en soucie guère : « J'ai hâte d'y être, de voir ce que ça donne. Ce fut une belle expérience aux régionaux, où j'ai mené la course devant Mourey, avant une crevaison puis une chute occasionnée par un junior. Mais ce fut un bon test et j'étais content de moi. Ma tactique était la bonne. Dommage que je n'ai pu rouler avec Mourey jusqu'au bout. »

Objectif : le top 15

20 e de la Coupe de France de cyclo-cross, où il n'a cessé d'améliorer son classement avec une 12 e place lors de la dernière manche, Quentin Navarro se sent bien. « Je vais faire tout mon possible comme toujours. Pour moi, le top 15 serait satisfaisant ; un top 10 encore plus » précise Quentin Navarro, qui aura comme toujours une seule tactique. « Il faut prendre un bon départ, partir à bloc, puis s'accrocher et savoir gérer son effort. Quand on bataille en tête pour le podium, c'est plus motivant que derrière. »

L'espoir 1 re année (18 ans), étudiant en BTS maintenance de systèmes énergétiques, n'en est pas à sa première aux championnats de France.

« J'y ai participé tous les ans, dès les cadets 2, où je me suis classé 9 e, mon meilleur résultat, précise-t-il. L'an passé à Besançon en juniors 2, j'ai fini 10 e. »

Des bonnes places qui lui ont même permis d'être retenu en équipe de France de cyclo-cross pour des épreuves internationales au niveau très relevé, qu'il n'a pas encore. Mais cela viendra

