Cyclo-cross - Deux Orléanais engagés dans la course senior, ce dimanche, en Bretagne - « Quand on voit la liste des engagés, ça fait peur ! » Maxime Girardin, pensionnaire de l'UC Orléans, participe au championnat de France élite de cyclo-cross, ce dimanche, à partir de 15 heures, à Lanarvily (Finistère). - (Clément Greck - La République du Centre)

La saison VTT au CJF cyclotourisme reprend

Il y a un an, le CJF cyclotourisme et marche élargissait ses activités au VTT, à la fois pour attirer de nouveaux licenciés et pour permettre aux cyclistes du club de rouler même quand les rou...

http://www.larep.fr/fleury-les-aubrais/sports/cyclisme/2017/01/05/la-saison-vtt-au-cjf-cyclotourisme-reprend_12231312.html