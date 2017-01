Cyclo-cross - Nicolas Edet (Cofidis), Benoît Jarrier (Fortunéo) et Julien Duval (AG2R La Mondiale) engagés

Ludovic Renard (VS Chartres) a remporté les trois dernières éditions du cyclo-cross du Coudray. Mais, demain, l'octuple champion régional aura pour adversaires trois pros, et des amateurs, spécialistes de la discipline hivernale.

Nicolas Edet (Cofidis), licencié au VS Chartres, aime venir en Eure-et-Loir. Sous les couleurs du club de Patrick Destouches, dans sa jeunesse, il avait disputé de nombreux cyclo-cross. Il revient au Coudray avec plaisir. Il s'y était imposé en 2013.

« Les pros seront plus frais. Ils sont en début de préparation. J'arrive en fin de saison et je suis fatigué », affirme Ludovic Renard, qui compte sept victoires depuis septembre. Le maraîcher de Tours (Indre-et-Loire) n'a pas couru depuis trois semaines. « À l'entraînement, ça ne va pas trop mal. »

Face à lui, Nicolas Edet mais aussi Benoît Jarrier (Fortunéo-Vital Concept), à l'aise sur les terrains boueux, et Julien Duval, qui vient de signer à AG2R La Mondiale. L'ancien coureur de l'Armée de Terre (2015-2016) se sent mieux sur les vélodromes. Chez les seniors, il a été sacré cinq fois champion de France et ne devrait pas trop inquiéter Ludovic Renard sur son terrain.

Il y a les pros bien sûr, qui viennent peaufiner leur préparation, mais aussi des amateurs ambitieux. Ainsi, Nicolas Coste (AC chatelleraudais) a battu le spécialiste du VS Chartres en décembre dernier à Onzain (Loir-et-Cher). Ce sera un candidat sérieux à la victoire.

Un escargot, comme en Coupe du monde

Benjamin Bouttier (Bonnetable), 2 e l'an passé au Coudray, et Johann Rigoulay (ES Auneau) devraient également jouer les premiers rôles.

Le Coudray propose cette année un très beau plateau. Et les organisateurs promettent du spectacle. Le circuit, autour de la salle Gérard Philipe, a été modifié. Un escargot, qu'on retrouve souvent aux manches de Coupe du monde en Belgique, a été installé. Et la distance dans les bois a été triplée. Outre l'épreuve reine et ses cinquante coureurs, les jeunes viendront en nombre. Au total, ils seront plus d'une centaine de cyclistes, demain au Coudray. Un vrai succès.

Le programme et les engagés

Le Coudray, demain (salle Gérard Philipe). Organisation du VS Chartres. 13 heures : écoles de vélo (prélicenciés à benjamins) ; 14 heures : minimes, cadets ; 15 heures : seniors, juniors, dames.

Les principaux engagés : Pros : Nicolas Edet (Cofidis) ; Benoît Jarrier (Fortunéo-Vital Concept) ; Julien Duval (AG2R La Mondiale) ; VS Chartres (Ludovic Renard, Vincent Limoges, David Edet, Floriant Baillargeaux ; ES Auneau (Johann Rigoulay, Hervé Silly) ; CS Mainvilliers (Valentin Rigaut) ; VC lucéen (Romuald Debon) ; US nogentaise (Simon Barreteau, Florian Febreau) ; Patriote de Bonnetable (Benjamin Bouttier) ; AC Chatelleraudais (Nicolas Coste). Dames : VS Chartres (Alizée Beaulieu).

Isabelle Hervé