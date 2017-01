Cyclo-cross - Seizième participation pour le coureur du VS Chartres, dimanche

Valentin Cosnier est un habitué des championnats de France. À 34 ans, il pourrait réaliser sa meilleure performance chez les élites, dimanche, à Lanarvily (Finistère).

Valentin Cosnier (VS Chartres), 34 ans, revient inlassablement chaque année aux championnats de France, la motivation intacte. Dimanche, il totalisera 16 participations, à Lanarvily (Finistère). Huitième de la compétition nationale en junior, il avait terminé 27 e à deux reprises chez les élites, en 2005 et 2007.

« Les jambes répondent »

Cette fois, il pourra viser encore mieux. « Je suis en très bonne forme. C'est même la meilleure forme de l'année, peut-être même de ma carrière ! Les jambes répondent », s'enthousiasme le coureur. Un top 20 est dans ses cordes. « Depuis deux ou trois ans, chaque année qui passe, j'ai l'impression de progresser. » Valentin Cosnier a obtenu sa sélection grâce à sa 25 e place au classement général de la Coupe de France (18 e de la première manche, 24 e de la deuxième). Il avait connu la malchance aux régionaux en terminant seulement 9 e à cause d'ennuis mécaniques. Cette compétition ne lui réussit guère puisqu'il n'a été sacré qu'une seule fois, en 2005, pour sept places de deuxième.

Depuis les régionaux, début décembre, la poisse le poursuit. Vendredi dernier encore, alors qu'il jouait la gagne, il a déraillé dans le dernier tour, pour finir cinquième. Malgré tout, Valentin Cosnier aborde les championnats de France, confiant.

De garde de 20 heures à 8 heures

« J'ai d'autres préoccupations que le vélo, mais je suis compétiteur. » Sage-femme, Valentin Cosnier passe plus de temps à l'hôpital ou à la maison à s'occuper de ses deux jeunes enfants, plutôt que sur le vélo. Il est de garde de 20 heures à 8 heures du matin, trois fois dans la semaine, et fait passer les échographies le jeudi. Ce n'est pas un gros dormeur. « 4 à 5 heures de sommeil me suffisent. Ensuite, je vais m'entraîner, environ trois à quatre fois par semaine. »

Valentin Cosnier a réussi à s'arranger avec ses collègues pour ne pas travailler ce week-end. Il part ce matin de Mirepoix (Ariège) pour Lanarvily, soit près de 10 heures de route. Dimanche, il pourrait donc réaliser sa meilleure performance sur un championnat de France, chez les élites, à moins qu'une chute ou un souci mécanique n'anéantissent ses espoirs. Et lundi soir, 20 heures, il reprendra son travail.

Isabelle Hervé