CYCLO-CROSS Seul Mathis Judas a fait le doublé course-challenge - Les prévisions météorologiques étaient exécrables mais l'école de cyclisme de l'UBCC, organisatrice du cyclo-cross de Saint-Germain, a été épargnée dimanche après-midi. - (Nadine MARECHAL)

Une course très disputée.? © PH Nadine Maréchal

Les prévisions météorologiques étaient exécrables mais l'école de cyclisme de l'UBCC, organisatrice du cyclo-cross de Saint-Germain, a été épargnée dimanche après-midi.

Certes, la pluie tombée la nuit précédente avait rendu le circuit boueux et glissant et les plus frileux avaient décliné l'invitation d'Emmanuel Harault. Mais le responsable de l'école de vélo et président départemental a une nouvelle fois relevé le défi d'attirer une centaine de jeunes.

Les leaders provisoires du challenge LibrenBerry étaient assurés de l'emporter mais le minime Mathis Judas (4S Saint-Satur) a lui mis un point d'honneur à remporter la course et le challenge, confirmant une certaine dextérité dans la discipline hivernale.

LES PODIUMS

Pré-licenciés (3 partants). 1. Mathis Bedu (US Bonny) ; 2. Tom Bedu (US Bonny) ; 3. Auxence Tolleron (4S Saint-Satur). Poussins (10 partants). 1. Raphaël Kippert (Cyclisme en Terres vives) ; 2. Adam Tabu (US Bonny) ; 3. Luis Vannier (US Bonny), lauréat du challenge LibrenBerry. Pupilles (23 partants). 1 Willy Roux (CC Varennes-Vauzelles) ; 2. Clément Lefèvre (CG Orléans) ; 3. Brewen Sigalas (UBCC). Lauréat du challenge LibrenBerry : Paul Hawrylak (AL La Chapelle). Benjamins (29 partants). 1. Théo Desaix (US Argenton) ; 2. Florian Gaillard (US Argenton) ; 3. Thibault Duret (AC Sancoins), lauréat du challenge LibrenBerry. Minimes (16 partants). 1. Mathis Judas (4S Saint-Satur), lauréat du challenge LibrenBerry ; 2. Pierrick Jamot (UC Mehun) ; 3. Simon Couillard (UBCC). Cadets (12 partants). 1. Alexy Desaix (US Argenton) ; 2. Aurélien Jamot (UC Mehun) ; 3. Médéric Gonzalez (ASPTT Auxerre).

Nadine Maréchal