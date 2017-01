3e étape - Ewan récidive, Porte reste leader

Caleb Ewan (Orica) a remporté sa deuxième étape dans le Tour Down Under, jeudi. Son compatriote Richie Porte (BMC) reste leader de la course.

