Caleb Ewan, l'homme invincible

Tour Down Under # 3. Caleb Ewan reste invincible au sprint. A Victor Habor, il laisse derrière lui Peter Sagan et le reste d'un peloton comprenant le leader du général Richie Porte.

