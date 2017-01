1re étape: Caleb Ewan vainqueur au sprint sous la canicule

TOUR DOWN UNDER - Caleb Ewan a remporté la première étape du Tour Down Under, première course World Tour du calendrier. Le sprinteur australien d'Orica - Scott avait déjà remporté lundi la course inaugurale, ne comptant pas pour le classement général de la compétition.

