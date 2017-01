Laurent Brochard, parrain officiel du 22ème Tour du Lot-et-Garonne et du Défi 47 !

C’est maintenant officiel, l’ancien coureur champion du monde 1997, Laurent Brochard sera le parrain du 22ème Tour de Lot-et-Garonne, et de sa cyclosportive, Défi 47. Figure emblématique du cyclisme français dans les années 90 et 2000, Laurent Brochard sera présent sur les routes de l’Albret, du Mézinais et du Condomois le 15 et 16 avril 2017.

Dernier français à avoir porté les couleurs arc-en-ciel, Laurent Brochard, surnommé La Broche, fait parti des quelques coureurs français à avoir gagné une étape du Tour de France (1997), ainsi qu’une étape de la Vuelta (Tour d’Espagne) en 1999.

Depuis l’annonce de sa fin de carrière professionnelle en 2008, Laurent Brochard se consacre à l’Ultra-trail, et à la course à pied. En 2009, il détient même le titre officieux d’ex-cycliste le plus rapide sur marathon lors de sa seconde place à Vannes dans le Morbihan. En parallèle, par le biais de son entreprise « L’échappée arc-en-ciel », il organise des séjours cyclistes, des séminaires et du team building sportif.

Le 15 avril 2017, 20 ans après son titre de champion du monde, Laurent Brochard prendra part au Défi 47, où il rencontrera près de 500 participants.

Trois parcours sont au programme de l’épreuve cycliste pour cette première édition.

Le Défi Rouge, parcours le plus exigeant affiche 140 km dont 16 km de chemins en castine au cœur de l’Albret. Il traverse les vignobles de Buzet aux abords de la vallée de la Garonne, puis la forêt Landaise du Mézinais, avant de terminer les coteaux des terres gasconnes du Condomois et de l’Albret.

Le Défi Bleu, son petit frère, présente un parcours de 94 km avec autant de chemins.

Le dernier parcours, le Défi Rando offre aux amateurs un parcours de 27 km, plus simple et moins exigeant.

Après Thierry Gouvenou en 2015, Frédéric Moncassin et Michel Perrin en 2016, c’est donc l’ancien champion du monde 97, Laurent Brochard, qui devient le parrain officiel de l’édition 2017.

Plus d’informations sur www.defi47.fr et www.tour47ffc.fr