Mathieu Taburet (CA Evron) a remporté ce dimanche au Breil-sur-Mérize le dernier cyclo-cross de la saison organisée par l'ESC Champagné. Le champion Espoirs de la Mayenne a devancé l'ex calaisien Tommy Pouget (Laval Cyclisme 53) et Tony Hurel (Direct Energie - VS Saint-Michel de Chavaignes). L'Ornais Cyprien Gilles (UC Alençon damigny) s'impose chez les juniors et Killian Loison (Brette Sportif) l'emporte chez les minimes.

Classements complets : seniors-espoirs - juniors - minimes - benjamins - pupilles - poussins - pré-licenciés

Espoirs-Seniors

Juniors