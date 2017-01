Au total, près d'une trentaine de courses étalées du 26 février au 8 octobre. Privé du Tour d'Eure-et-Loir, dont la disparation avait été annoncée, le calendrier de la saison dans le département a été dévoilé. Il comporte quatre épreuves de 1re catégorie, dont trois en hiver.

FÉVRIER

26. Châteaudun (organisation AC sud 28 Châteaudun), 1re cat. ; Ezy-sur-Eure (Anet VC) 3e cat.

MARS

12. Epernon (ES Maintenon-Pierres) C, M, D.

18. Friaize (EF courvilloise), 1re cat., challenge rég. C, M, D. 19. Bonneval (AC sud 28 Châteaudun), 1re. 26. Lèves (CS Mainvilliers), C, M.

AVRIL

1. Pontgouin (EF courvilloise), M, C, D.

2. Lèves. La Blé d’Or (Loisirs Évasion), cyclosportive.

9. Tour du Pays de Combray (VC lucéen), 2e cat.

16. Hanches (ES Auneau), M, C, D.

MAI

1. Houx (ES Maintenon-Pierres), M, C, D.

6. Lamblore (Loisirs Évasion Sports), challenge rég. M, C, D.

8. Seresville (CS Mainvilliers), 2e cat.

14. Châteauneuf-en-Thymerais (Loisirs Évasion Sports), challenge inter régions C. Bethonvilliers (US nogentaise) M, C, D.

21. Courville-sur-Eure - Lucé (VC lucéen), D.

25. Sandarville (CS Mainvilliers), M, C, D.

JUIN

9. Critérium de Lucé (VC lucéen), 2e cat.

15. Critérium de Chartres (VS Chartres) 1re cat.

16. Criterium de Mainvilliers (CS Mainvilliers) 2e cat.

18. Auneau (ES Auneau), 2e cat. Le Favril (EF courvilloise), M, C, D.

JUILLET

2. Prasville (AC vovéenne), M, C.

SEPTEMBRE

3. Mainvilliers (CS Mainvilliers), M, C ; D.

9. Nogent-le-Rotrou (US nogentaise), 3e cat.

10. Fruncé (EF courvilloise), M, C, D.

24. Houville-la-Brancjhe (VC lucéen), 2e cat.

OCTOBRE

8. Châteauneuf-en-Thymerais (VC lucéen), gentleman d’automne.