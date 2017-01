Vélos 2017 — Le KTM Revelator des Delko Marseille Provence KTM

Le Pinarello Dogma F10 du Team Sky

Les coureurs du Team Sky rouleront cette saison sur le nouveau Pinarello Dogma F10 qui se veut plus léger et plus rigide que son prédécesseur le F8.

http://www.velo101.com/pros/article/velos-2017-le-pinarello-dogma-f10-du-team-sky--16070