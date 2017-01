Le Look 795 Light des Fortuneo-Vital Concept

Look équipera pour la troisième année consécutive l'équipe Fortuneo-Vital Concept. La marque nivernaise met à disposition ses Look 795 Light et 796 Monoblade.

http://www.velo101.com/pros/article/le-look-795-light-des-fortuneovital-concept--16046