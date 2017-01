Richie Porte remet le couvert et n'est plus qu'à 90 km de la victoire

L'Australien Richie Porte (BMC) a remporté samedi la cinquième étape du Tour Down Under et abordera les 90 derniers kilomètres dimanche dans les rues d'Adelaïde avec 48 secondes d'avance sur son premier poursuivant.

