Présentation de la Jean-Patrick Dubuisson - « On est prêt. » A neuf mois de la course, Jean-Philippe Duracka et ses amis de l'association de la Jean-Patrick Dubuisson, réunis vendredi au centre culturel de Marmignolles, à Désertines, ont déjà bien travaillé. - (Claude Marchal - Jean-Philippe Duracka)

« On est prêt. » A neuf mois de la course, Jean-Philippe Duracka et ses amis de l'association de la Jean-Patrick Dubuisson, réunis vendredi au centre culturel de Marmignolles, à Désertines, ont déjà bien travaillé.

« On a commencé plus tôt cette année pour repérer les parcours, contacter les municipalités, solliciter les équipes », ajoute le directeur de course.

80 chambres réservées

La Jean-Patrick Dubuisson se courra les 9 et 10 septembre. Elle accueillera quinze équipes (contre 13 en 2016) dont sept de DN1, des formations de DN2, DN3 (Issoire) et des clubs fédéraux, le VC La Souterraine et le Team Corrèze de Christian Magimel, deux équipes axées sur la formation des jeunes.

Une place est encore libre pour une sélection de l'Allier si le comité départemental souhaite en monter une. « Un plateau exceptionnel et encore, on a mis des limites car j'ai eu beaucoup de demandes. Les équipes savent que chez nous, elles sont bien reçues », explique Jean-Philippe Duracka. L'épreuve monte en puissance avec un budget passant de 22.500 € à 25.000 € en raison des frais d'hébergement ( 80 chambres réservées dans les hôtels de la ZAC de Saint-Victor) et de restauration.

Le parcours proposera une première étape plutôt roulante entre Désertines et Chazemais (133 km dont 42 km sur le circuit final). Le lendemain, en matinée, les organisateurs innovent avec un contre-la-montre par équipe sur 19,5 km entre Hérisson et Saint-Victor. L'après-midi, la course se conclura par une étape en circuit (6 tours de 17 km), Désertines-Désertines, avec la côte du Peu au menu.

Finances. L'association est soutenue par les collectivités (conseil départemental et conseil régional) et plusieurs sponsors. Elle organisera un loto le 13 mai et un repas le 4 mars pour améliorer encore ses finances.

Claude Marchal