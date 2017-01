Retour à l’entraînement pour la Romya d'Yzeure - Renforcer la cohésion entre les différentes sections, VTT, route et école de cyclisme de la Romya : c'était le but de ce premier entraînement collectif de l'année, samedi, au départ du foyer des Bataillots à Yzeure. - (Sports Auvergne + Daniel MORLEVAT)

Renforcer la cohésion entre les différentes sections, VTT, route et école de cyclisme de la Romya : c'était le but de ce premier entraînement collectif de l'année, samedi, au départ du foyer...

Renforcer la cohésion entre les différentes sections, VTT, route et école de cyclisme de la Romya : c'était le but de ce premier entraînement collectif de l'année, samedi, au départ du foyer des Bataillots à Yzeure. Une quarantaine de coureurs et encadrants ont discuté le temps d'une collation avant de prendre la route à 14 heures. Malgré un vent persistant et une averse de neige en fin sortie, le moral des troupes était au beau fixe et la bonne humeur était de mise. Toutes les personnes intéressées peuvent toujours venir renforcer la Romya, que ce soit dans la section VTT, sur route ou en école de cyclisme, en prenant une licence FFC au club. Plus d'infos sur le site Internet, www.romya03.wordpress.com. ​​​​​​​