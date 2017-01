- Richard Marillier est mort

Grande figure du cyclisme et de la Résistance, le colonel Richard Marillier nous a quittés ce matin à l'âge de 92 ans. Côté sportif, il fut le premier DTN du cyclisme français. Sélectionneur de l'équipe de France sur route entre 1970 et 1981, on se souvient du triomphe de ses troupes lors du sacre de Bernard Hinault à Sallanches en 1980. Directeur-adjoint délégué du Tour de France de 1981à 1990, Richard Marillier fut aussi président de la Ligue nationale de cyclisme et vice-président de la Fédération française de cyclisme. Au niveau local, il créa la Route Nivernaise et fut président du Comité d'organisation du Tour Nivernais-Morvan de 1988 à 1996. Richard Marillier, qui avait passé son enfance à Segoule (près de Saint-Benin d'Azy), vivait aux Assarts, hameau de Vitry-Laché (Nièvre), commune dont il fut maire.Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont "Grandir à Segoule".