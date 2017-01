Sagan et les autres reprennent la saison en Australie - TOUR DOWN UNDER - La saison de cyclisme reprend comme chaque année par le Tour Down Under en Australie. Peter Sagan y fait figure de tête d'affiche, mais pour le Slovaque, comme pour les autres, l'objectif est de reprendre le rythme sans prendre de risques pour ne pas compromettre son début d'exercice. - (Eurosport-Cyclisme)

Peter Sagan et les autres reprennent la saison en Australie

TOUR DOWN UNDER - La saison de cyclisme reprend comme chaque année par le Tour Down Under en Australie. Peter Sagan y fait figure de tête d'affiche, mais pour le Slovaque, comme pour les autres, l'objectif est de reprendre le rythme sans prendre de risques pour ne pas compromettre son début d'exercice.

http://www.eurosport.fr/cyclisme/tour-down-under/2017/peter-sagan-et-les-autres-reprennent-la-saison-en-australie_sto6015945/story.shtml