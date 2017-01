Team U Cube 17 : Le maillot 2017 - Actualité - DirectVelo

Le Team U Cube 17 portera rouge bleu et blanc, comparable à celui de l'an dernier. " En hommage à Florent Sentucq les coureurs de la DN2 et du Club qui le souhaiteront, porteront son nom côté c...

http://www.directvelo.com/actualite/55612/team-u-cube-17-le-maillot-2017