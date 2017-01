Test de la tenue hivernale Look Excellence

Test de la tenue hivernale Mavic Cosmic Pro Wind

Tests de matériel Publié le 04/01/2017 12:27 © Vélo 101 On ne présente plus la renommée et le professionnalisme de Mavic dans la conception et la construction de roues. Mais la marque s'est d...

http://www.velo101.com/magazine/article/test-de-la-tenue-hivernale-mavic-cosmic-pro-wind--16030