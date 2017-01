Ufolep - Qualification nationale en jeu - Les meilleurs spécialistes de cyclo-cross de la région Centre-Val de Loire s'affronteront demain, à l'étang des Charpeignes (Levet), avec pour objectif de décrocher un podium voire un titre et une qualification pour le championnat national. - (Nadine MARECHAL)

Les meilleurs spécialistes de cyclo-cross de la région Centre-Val de Loire s'affronteront demain, à l'étang des Charpeignes (Levet), avec pour objectif de décrocher un podium voire un titre et une qualification pour le championnat national.

Organisé par Levet TT, ce championnat régional aura pour cadre l'étang des Charpeignes et, malgré les mauvaises conditions météorologiques annoncées, le président Franck Cabello est confiant. « Tous les ans, pour le régional, c'est pareil, explique-t-il. Je ne suis pas inquiet, quatre-vingt-huit concurrents sont pour l'instant inscrits et j'espère que tous pourront venir. »

Philippe Blot, favori chez les 50-59 ans

Le circuit est somme toute roulant et de la météo dépendra le niveau de difficulté. « Il est long de 2,5 km et il y a des dévers du côté de l'étang, continue Franck Cabello. Ce sera glissant en cas de gel ou collant en cas de dégel. »

Les dirigeants du club organisateur miseront sur Éric Millet dans la catégorie des 40-49 ans. Champion régional masters FFC sous les couleurs de l'AC Sancoins, il trouvera cependant en Jérôme Grancinat (EC Orval-Saint-Amand) et Hervé Maréchau (SLD Fussy) de sérieux adversaires.

Chez les 50-59 ans, Philippe Blot (EC Vierzon) sera le grandissime favori.

Les horaires

13 h 30. Départ des 50-59 ans ; 60 ans et plus ; féminines ; 15-16 ans et 13-14 ans. 15 heures. Départ des 17-19 ans ; 20-29 ans ; 30-39 ans et 40-49 ans. 17 heures. Remise des récompenses, salle Guyot à Levet.

Nadine Maréchal