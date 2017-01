VÉLODROME DE BORDEAUX

QUENTIN LAFARGUE REMPORTE L'AMÉRICAINE





C'est un bon signal pour le champion et pour son club, Quentin LAFARGUE a remporté sa 1ère victoire 2017 à Bordeaux !



Hier soir en arrivant au STADIUM, le Girondin ne cachait pas son plaisir de retrouver ses marques, dans ce vélodrome où il a tant de souvenirs.

La vitesse et le km, ses spécialités, ne figuraient pas au programme, mais Quentin a su nous montrer qu'il est déjà en forme, terminant 2ème du Scratch et encore 2ème de la Course aux Points.

En fin de réunion, c'est associé au talentueux Pierre CRÉMA (SA Mussidan), que notre champion a remporté l'Américaine, après avoir dominé la course de bout en bout.



C'est donc avec de bonnes sensations dans la tête et dans les jambes,que Quentin se prépare pour les prochaines manches de Coupe du Monde, en Colombie et aux États-Unis, le mois prochain.