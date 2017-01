Vélostar.fr : Le championnant National FSGT cyclo cross à lieu le week end prochain près de Toulouse, à Flourens (31). Les concurrents vont se disputer le maillot tricolore les 21 et 22 janvier prochain. - (Vélostar.fr)

Championnat National de Cyclo Cross FSGT Posted: 17 Jan 2017 01:00 AM PST Le championnant National FSGT cyclo cross à lieu le week end prochain près de Toulouse, à Flourens (31). Les concurrents vont se disputer le maillot tricolore les 21 et 22 janvier prochain.

Côté Ile de France, Agnès SPRUTTA ira défendre son titre. Elle sera accompagné par la championne national VTT FSGT et 8ème du dernier National cyclo cross FFC, Gwendoline ALVES. Philippine BROUZE, championne départementale et régionale partira à la quête d'un titre national en espoir. Cécile HERVIEUX représentera la région chez les vétérans. Auteur d'une très grosse saison chez les minimes Kilian CASTELNAU sera aussi du déplacement. Le champion régional sera accompagné par Ewann LE POUL et Jordan FELGUEIRAS. Anais BREBANT sera à suivre dans la catégorie minimes. Lucas DE SALVO tentera de confirmer sa très bonne fin de saison chez les cadets. Léo DUCAMIN et Jeason PODVIN seront aussi à la lutte pour le maillot national.

Malween LEMOINE et Steeven GENET seront en lice dans la catégorie juniors. Chez les espoirs, le récent champion d'Ile de France, Enzo OIZEL sera accompagné par ses camarades de club Axel BUFFENOIR, Bastien BILLOT et Clément DUPUIS. Nicolas LEVERT, Julien HERAIL, Emmanuel COUSIN et Julien BILLOT sont engagés chez les séniors. En vétérans, super vétérans et anciens, on retrouvera Olivier GROSSETETE, Arnaud VINOT, Arthur DE FARIA, Stéphane PACHOT, Laurent LIGER, Paul MOLINARIO et Michel HERVIEUX.





Bonne course à tous !!!