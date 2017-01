Voeux Denis CLEMENT 2017 (Challenge d'Or - Trophée des Champions) Bonjour à tous, Pour cette nouvelle année, je vous souhaite une année de bonnheur, de réussite personnelle ou sportive, de paix sans oublier une bonne santé pour vous et tous vos proches. Au plaisir de vous revoir pourquoi pas sur nos épreuves 2017: - Challenge d'Or (15 et 16 juillet) - Trophée des Champions (30 Septembre) Avec en bonus, deux photos de nos manifestations 2016 , Amicalement Denis CLEMENT Président du COMC et du ROCC Amateur

