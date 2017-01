Article sur les jeunes du CREF en formation post bac à La Roche sur Yon pour cette année scolaire, ainsi qu'une photo d'illustration.- (Les Etudiants du CREF des Pays de la Loire vous souhaitent une bonne année 2017) - (Xavier Fournier)

Bonjour. Vous trouverez ci-joint un article sur les jeunes du CREF en formation post bac à La Roche sur Yon pour cette année scolaire, ainsi qu'une photo d'illustration. Si vous avez la possibilité de le mettre en ligne sur votre site internet. En vous remerciant par avance. Cordialement. Xavier Fournier

Les Etudiants du CREF des Pays de la Loire vous souhaitent une bonne année 2017

Les uns sont en partiels et les autres en stage en entreprise, mais tous ont repris l’entrainement en ce début janvier ; ils se sont confiés au seuil de cette nouvelle année.

Tom Ardouin, étudiant comme Chritopher Dupuis et Jason Tesson en BTS Technico Commercial au lycée Notre Dame du Roc revit après ses deux années juniors gâchées par une blessure au genou. L’ancien lauréat du Challenge Voeckler 2014 va repartir en 3ème catégorie dans son nouveau club de Vallet « Je vais y retrouver Jason et Christopher; c’est une vraie équipe de copains, et mon espoir est d’intégrer au plus vite la DN3 ; j’en profite pour dire un grand merci au chirurgien de Brest qui a trouvé l’origine de mes problèmes et m’a opéré ».

Emilien Jeannière n’a pas choisi la facilité en intégrant une licence de Maths à l’ICES ; « c’est un peu Richard qui m’a ouvert les portes ; il m’a fait rencontrer le responsable, M. Sézac, et franchement c’est Top ; au départ avec le Championnat d’Europe je me suis pris quelques tôles (sic) !; je viens juste de terminer mes partiels, et normalement je devrais rester dans le 1er tiers de la classe » ; tout le loisir alors de s’engager à fond dans une première année Espoir au sein du « Vendée U », avec Mathieu Burgaudeau et Quentin Fournier ; « comme tous les juniors qui arrivent chez les « Rouges » je suis là pour apprendre, prendre un maximum de plaisir dans une équipe très solidaire »

Le plus heureux de la bande actuellement, c’est très certainement Kevin Perret, licencié à l’UCNA et étudiant en BTS Maintenance Automobile après un bac STI 2D ; « j’ai la chance d’être dans une formation qui me plaît beaucoup avec des professeurs très tolérants et sportifs ». Lui qui a goûté dès sa première année espoir aux classes 2 avec le Tour de Gironde, ne rêve que de recommencer, avant d’aller plus loin, chez les pros dans les deux ans qui arrivent. « Pour l’instant les sensations sont bonnes, après une coupure d’une dizaine de jours suite à une tendinite, mais on ne perd pas en si peu de temps, tout le bénéfice des séances de Andy qui m’a fait suer tout l’hiver dans la nouvelle salle d’entrainement ».

Jason Tesson, qui a été fortement sollicité à l’intersaison, a néanmoins décidé de rester fidèle à son club du cœur, le VS Vallet ; « cette année, j’ai pu faire une année pleine, sans blessure et quelques satisfactions, particulièrement à Trélon lors de la Coupe de France ; en plus, il y avait du gros niveau à La Roche, ce qui nous obligeait à nous donner à fond ». Comme ses camarades de promotion, 2017 sera celle de la découverte du « vrai cyclisme » comme il dit. « Il faudra quand même bien passer la période du stage en entreprise des mois de mai et juin »

Bryan Le Claire a choisi le POCCL comme Esteban Haie, car « quand on quitte Ponchâteau comme moi pour des raisons sportives, on a envie de trouver un club aussi familial avec une belle ambition en supplément». Son année a principalement été marquée par le titre de Champion de France en poursuite par équipe, coaché par Corentin Thibaud qui a de son côté rejoint le staff du CREF à la rentrée de septembre. Après une terminale S, il a opté comme Quentin et Mathieu pour un DUT GEA à la Roche sur Yon ; « moi qui vient d’une série scientifique, je me plais bien dans cette filière, particulièrement en cours de management et de comptabilité ». Reste que son modèle reste Bryan Coquard, issu comme lui de Ponchâteau, et qu’il rêve de rejoindre chez les pros de Direct Energie.

Quentin Fournier : c’est le placide du groupe, discret mais profondément impliqué dans son double projet ; « c’est facile de donner son maximum quand on profite d’un tel encadrement sur la Roche avec Xavier, Andy, Corentin, les deux Nicolas, et nos deux papis qui sont toujours là le mercredi pour nous suivre en voiture ». Avec Quentin, Maxime, Bryan et Clément, qui devait à un moment rejoindre le CREF, il a conquis le titre national à Hyères, en plus de sa victoire sur la « Bobet Juniors » ; « le moment le plus compliqué a été le fait de rester remplaçant pour le mondial sur piste, mais bon …. ». Ce pur routier sprinter a hâte d’aller sur les premières elites afin de se situer ; « pour l’instant je donne priorité à mon DUT, mais dans deux ans, à fond pour le vélo ». De toute façon, il n’a pas trop le choix, car les recrues de septembre poussent à la roue, que ce soit Samuel Thibaud, Bapthiste Bouvier, Maximilien Provost et consorts.

Bonne année à tous et à bientôt sur les routes.