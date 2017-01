Week-end montagnard pour les cyclistes - Huit pupilles et benjamins les plus assidus aux entraînements et compétitions de l'école de cyclisme de l'AC Sancoins ont bénéficié en fin de semaine dernière d'un week-end à La Bourboule (Puy-de-Dôme) grâce à la vente des calendriers. - (Nadine MARECHAL)

Huit pupilles et benjamins les plus assidus aux entraînements et compétitions de l'école de cyclisme de l'AC Sancoins ont bénéficié en fin de semaine dernière d'un week-end à La Bourboule (Puy-de-Dôme) grâce à la vente des calendriers.

Soutenus par des partenaires financiers locaux et accompagnés par les deux éducateurs Hervé Maréchau et Emmanuel Bardiot et un bénévole Didier Gayon, ils ont fait face avec le sourire à l'absence de neige en visitant les sources chaudes et en pratiquant la randonnée pédestre à Super-Besse et au Puy de Sancy. Les voilà en parfaite condition physique pour terminer la saison de cyclo-cross et entamer celle sur route.