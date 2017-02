Aldo Nimis n’est plus

Ce coureur de la région toulousaine, très certainement inconnu de beaucoup de gens, a pourtant réalisé un court, mais sympathique parcours cycliste. Après ses débuts en 1959, dès 1960 il s’impose à Lombez, et dans la 2e étape du GP des vacances à Villefranche de Rouergue. En 1961 il trouvait la victoire à Toulouse, Cezan, Fossat, Leyme, Cransac et dans Combes-La Forézie-Decazeville et retour. 1962 le voyait vaincre à Graulhet et Castelnaudary mais surtout il devenait Champion des Pyrénées route des sociétés chrono. Il renouvelait ce titre en 1963, dans la foulée il décrochait le succès à Mas-Grenier, Auriac sur Vendinelle, et au GP des vacances à Villefranche de Rouergue accompagné de la 1e étape.

Alors qu’il devait intégrer le Bataillon de Joinville, ne voyant jamais venir son ordre d’incorporation, il va de son plein gré en septembre 1963, à la caserne la plus proche demander des explications. Là il va apprendre avec surprise que l’armée a tout simplement oublié de l’incorporer. C’est en mars 1964 qu’il sera appelé, mais au lieu de Joinville, il se retrouve dans un régiment d’infanterie de marine. Consolation pour lui, il est aussitôt nommé instructeur de sports divers, sauf pour le …. cyclisme qui ne se trouve pas au programme. Pour finir il ne montera jamais plus sur un vélo, deviendra crossmen, et réalisera une carrière militaire comme moniteur de sport. Durant sa courte carrière cycliste il a porté les couleurs des clubs de : Toulouse cycliste de 1959 à 1960 puis de 1962 à 1963, Vélo Club de St. Girons en 1961. Il était né le 18 juillet 1942 à Colomiers, où il est décédé le 5 février dernier.

Gérard Descoubès



