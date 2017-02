Stéphane Bahier (CC Ernée) s’est imposé sur la poursuite individuelle 3 km (solo WC4-MC2-MC3) devant François Lacroix (CS Bourgoin Jailleu-Cofidis) et Katell Alençon (handisport Brest). François Lacroix sera le seul représentant au championnat du Monde la semaine à Los Angeles. © MARECHAL Nadine

Treize concurrents dont deux Tahitiens au départ Organisé par le comité du Cher de cyclisme, le championnat de France handisport s'est déroulé samedi soir et dimanche matin sur la piste ...

Organisé par le comité du Cher de cyclisme, le championnat de France handisport s'est déroulé samedi soir et dimanche matin sur la piste Albert-Bourlon du vélodrome du Creps en présence de seulement treize candidats au(x) titre(s) et d'une dizaine de spectateurs.

« Il n'y a pas beaucoup de cyclistes handisports sur piste mais il faut souligner que les championnats du monde ont été fixés assez tard et que certains ne se sont pas préparés. Et ils sont toujours plus nombreux aux France sur une année olympique… », soulignait Jérôme Dupré, directeur sportif cyclisme de la Fédération française handisport.

« Je vis très bien avec ce bout

en moins »

La Bretonne Katell Alençon était présente ce week-end à Bourges et a même décroché la médaille de bronze en poursuite. Cycliste depuis sa plus tendre enfance, elle a été victime d'une chute à l'entraînement. « Mon entorse a dégénéré et j'ai dû être amputée après cinq ans de fauteuil roulant, de galère, précisait-elle. Aujourd'hui, je suis heureuse et je vis très bien avec ce bout en moins. »

Cette saison, elle porte les couleurs de Cofidis qui la sponsorise en lui finançant son matériel et ses déplacements. « Une aubaine », déclarait celle qui vise un podium en Coupe du Monde et sur le Mondial sur route (course en ligne) en Afrique du Sud.

Dimanche, l'ambiance était des plus conviviales en partie grâce aux coureurs tahitiens qui participaient pour la première fois à ce championnat national et notamment Christian Ti-Paon (lire ci-contre), la cinquantaine passée, 124 kg, qui, après avoir terminé quatrième des France cadets de la vitesse en 1985 à Commercy a été victime d'un accident de scooter. À seize ans, il a très mal vécu son amputation. « Je voulais venir en métropole et faire sports études, nous confiait-il. Le cyclisme a toujours été ma passion… »

Les podiums

Tandem. Kilomètre départ arrêté, vitesse et poursuite individuelle. 1. Raphaël Beaugillet\Jean-Marie Gouret (ASH Blois) ; 2. Rodrigue Pommelet\Nicolas Darche (UV Neubourg).

Solo MC2-MC3. Kilomètre départ arrêté. 1. François Lacroix (CS Bourgoin Jailleu-Cofidis) ; 2. Stéphane Bahier (CC Ernée) ; 3. Matthis Dunand (Annecy).

Solo MC4-MC5. Kilomètre départ arrêté et poursuite individuelle 4 km. 1. Patrick Kerebel (handisport Brest) ; 2. Franck Léger (Annecy) ; 3. Thierry Maupin (Annecy).

Solo W4. 500 m départ arrêté. 1. Katell Alençon (handisport Brest).

Solo WC4-MC2-MC3. Poursuite individuelle 3 km. 1. Stéphane Bahier (CC Ernée) ; 2. François Lacroix (CS Bougoin Jailleu-Cofidis) ; 3. Katell Alençon (handisport Brest).

Solo toutes catégories. Scratch. 1. 1. François Lacroix (CS Bourgoin Jailleu-Cofidis) ; 2. Stéphane Bahier (CC Ernée) ; 3. Tamanui Mahuta (Tahiti).

Nadine Maréchal